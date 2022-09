El presidente iraní quiere «garantías» de que EEUU no revocará el posible acuerdo nuclear

Anuncios Google

El presidente iraní Ebrahim Raisi exigió a Estados Unidos «garantías» de que no se retirará nuevamente del acuerdo nuclear si éste es reactivado, antes de su primera visita a las Naciones Unidas.

Con las esperanzas occidentales de que se restablezca el histórico acuerdo de 2015 con las potencias mundiales, Raisi dijo en una entrevista en la televisión estadounidense que seguiría apoyando un «buen acuerdo y un acuerdo justo», pero que éste «tiene que ser duradero».

«Tiene que haber garantías. No podemos confiar en los estadounidenses debido al comportamiento que ya hemos observado. Por eso, si no hay garantías, no hay confianza», declaró al programa «60 Minutos» de la cadena CBS.

El expresidente Barack Obama negoció el acuerdo gracias al cual Irán redujo drásticamente sus trabajos nucleares a cambio de promesas de alivio de las sanciones.

Tres años más tarde, Donald Trump lo revocó y volvió a imponer amplias sanciones.

El presidente actual Joe Biden es partidario de un retorno, pero la petición de garantías por parte de Irán se convirtió en un punto de fricción, ya que la administración demócrata explica que es imposible en el sistema estadounidense afirmar lo que hará un futuro presidente.

Raisi subraya que la retirada de Trump demostró que las promesas de Estados Unidos «no tienen sentido».

Las partes que firmaron el acuerdo de 2015 -que también incluía a Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia- lo consideraban como la mejor manera de impedir que la república islámica construyera una bomba nuclear, un objetivo que Teherán siempre negó.

