Alicia Machado padece una dolorosa enfermedad

La ex Miss Universo Alicia Machado rompió en llanto, durante una transmisión en vivo en redes sociales, mientras platicaba lo mal que la ha pasado por la fibromialgia que padece.

“No tiene nada que ver con la edad. A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta hasta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física”, declaró la también actriz y modelo.

A pesar de las burlas que puede recibir por aparecer llorando en redes, Machado solo quiere que sus críticos vean lo que está sufriendo.

De acuerdo a la Clínica Mayo, la fibromialgia es un trastorno que provoca dolor musculoesquelético generalizado, que además provoca fatiga, así como problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin que exista un evento desencadenante”, señala la clínica.

CACTUS24 10-09-22