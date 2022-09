Nelly Pujols y David Comedia serán galardonados por el Congreso de EEUU

Anuncios Google

Los humoristas venezolanos David Comedia y Nelly Pujols, quienes están radicados en Estados Unidos, serán galardonados el próximo 29 de septiembre por el Congreso de ese país por su trayectoria y contribución a su nación de acogida, en el marco del mes de la Hispanidad.

Ambos recibieron una carta por parte del Congreso estadounidense en donde se les cita ir a la ciudad de Washington DC el día citado para recibir ese reconocimiento. Estarán junto a otras 40 personas que también fueron llamadas para tal fin.

A través de su cuenta en Instagram, David Comedia se mostró feliz por el reconocimiento. “El premio mayor es cuando la gente valora lo que tú haces. El día 29 de septiembre me van a entregar un reconocimiento porque fui seleccionado entre las 40 personas más influyentes en la comunidad hispana”.

“Cuando me llamaron para esto, no lo podía creer. Gracias Dios, y a todas las personas que me han apoyado en mi carrera. Esto para mí no tiene precio”, añadió.

Cactus24//08-09-2022