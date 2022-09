AMLO: “Si la cámara de senadores no aprueba iniciativa de la guardia nacional cada quien que asuma su responsabilidad”

Anuncios Google

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifestó que, «si la cámara de senadores no aprueba que la Guardia Nacional pase a manos de la secretaría de la defensa nacional, yo ya cumplí».

“Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o cualquier excusa, ya nosotros cumplimos y voy a estarlo planteando porque es un asunto de interés general”, destacó.

López Obrador puntualizó que «los únicos acuerdos son con el pueblo y lo demás es politiquería», aclarando que cada quien asuma su responsabilidad en este tema.

“Yo siempre he sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo, no es algo de las cúpulas como antes, cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando, la política no es una toma y da, sino que tiene que ver con ideales y con principios y defendemos esto porque le conviene al pueblo de México”, afirmó.

El mandatario mexicano subrayó que se trata de «poner por delante el interés de los mexicanos y su seguridad y no el de ninguna facción, grupo o partido político».

“Lamentó que los legisladores sean muy limitados cuando se trata de beneficiar a los mexicanos y se pronunció en contra de que los neo fifís puedan llegar a la secretaría de gobernación o de seguridad y protección ciudadana a descomponer a la guardia nacional”, señaló.

Finalmente, el mandatario recalcó que lo único que le interesa a su gobierno «es la seguridad de los mexicanos y no militarizar al país».

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, insistió en que se requiere de una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como busca López Obrador.

Cactus24/ 06-09-2022