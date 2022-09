Video| Venezolano Luis Arráez rompe juego sin hit ni carrera en el 9no inning

Anuncios Google

Arráez ha podido ser el último bateador del encuentro. Y en cuenta de 1-1, con el pitcheo número 99 de Cease, pescó un lanzamiento vendido para convertirlo en un trallazo al jardín central.

Arráez quedó con .318 de average gracias a ese inatrapable. Para mantenerse como líder bate de la Liga Americana.

El as de Chicago se mantuvo en la lomita después del batazo del criollo. Y cuatro envíos después le puso final al choque, que terminó, al menos, en juego completo y blanqueo para él.

WOW!!! Dylan Cease loses the no-hitter with two outs in the 9th! pic.twitter.com/QItZL9DBDI

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 4, 2022