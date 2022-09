Ernesto Villegas ordena intervenir la biblioteca Oscar Beaujon de Coro

Anuncios Google

A través de su cuenta Twitter, el exgobernador de Falcón, Jesús Montilla, expresó su preocupación por el estado de deterioro de la Biblioteca Oscar Beaujon, luego que el reconocido historiador falconiano, Luis Dovales, emitiera un mensaje público dirigido al alcalde de Coro, Henry Hernández, solicitando apoyo para restaurar los espacios de la biblioteca.

@villegasPoljak @GobVictorClark @HenryH_ Con autocritica me uno al llamado angustioso del eminente historiador falconiano Luis Dovale por el rescate del estado de deterioro en q se encuentra la “Biblioteca Oscar Beaujon” principal centro de documentación histórica de Falcón. pic.twitter.com/r4ft3qRl4m — Jesús Montilla (@jmontillapsuv) September 3, 2022

«En estos últimos tres años hemos tocado puertas buscando el necesario apoyo para la causa de la querida y maravillosa biblioteca Oscar Beaujon Graterol de Coro, pero, por decir lo menos, muy pocas se abrieron» señaló Dovales en el comunicado.

Jesús Montilla etiquetó en su cuenta Twitter al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien respondió el tweet, informando que «giró instrucciones al viceministro Ignacio Barreto», director de la Biblioteca Nacional para atender la solicitud del historiador falconiano.

Estoy girando instrucciones al viceministro Ignacio Barreto, director de la @BiblioNacional, para atender el caso. — Ernesto Villegas Poljak (@VillegasPoljak) September 3, 2022

Biblioteca fuera del presupuesto regional

Luis Dovales, historiador y documentalista falconiano, dijo para Cactus 24, que el director nacional conoce la situación de deterioro de los documentos que reposan en la biblioteca luego que en el año 2019 estuviera en Falcón.

«Ojalá Villegas se la haya dado (instrucción), porque para el doctor Barreto esto no es desconocido», expresó.

Este lunes, sostuvo una reunión con el presidente del Consejo Legislativo del estado Falcón, Ulises Daal, para solicitar la incorporación de la biblioteca al presupuesto regional. Dijo para Cactus 24, que desde la administración del exgobernador Jesús Montilla, la biblioteca no ha recibido recursos para la conservación de documentos que datan del siglo XVIII y XX.

Dovales aclaró que la biblioteca no está en abandono, pero no poseen los recursos para conservar los documentos históricos.



Los Beaujon pagan el alquiler de la biblioteca

La biblioteca funciona en la calle Maparari en el inmueble de la familia Furzán, conocida como La Quinta Yoya.

En ella, cinco funcionarios adscritos a la secretaria regional de educación se encargan de mantener en buenas condiciones los documentos.

Los encargados reciben dinero desde Costa Rica por medio de Óscar Beaujon Rubí, hijo del doctor Beaujon, quienes garantizan que las puertas de la biblioteca permanezcan abiertas a través de sus aportes.



«Para que los documentos tengan más vida en el tiempo, nosotros necesitamos herramientas y recursos», puntualizó Dovales.



Historiadores consultados, afirmaron que en la biblioteca reposan los fondos manuscritos del General Juan Crisóstomo Falcón los cuales ya están en estado de deterioro por falta de condiciones.



«No es justo que andemos mendigando», concluyó Dovales.



CLEF demora la aprobación de la Ley de Patrimonio Documental de Falcón

En noviembre del año 2011 fue introducido en el Consejo Legislativo un proyecto de “Ley de Patrimonio Documental del Estado Falcón” con la finalidad de darle fundamentación jurídica a la recuperación, preservación y difusión a todos los materiales documentales.

Sin embargo no contó con la aprobación de la exgobernadora de Falcón, Stella Lugo. Hasta ahora no ha sido aprobada en segunda discusión.



Ulises Daal aseguró para Cactus 24, que el instrumento jurídico fue incluído en el plan de Legislativo del año 2022.