La venezolana Nathalie Quintero participa en el programa Artemis que lanzará un cohete a la Luna

La venezolana llamada Nathalie Quintero, de solo 28 años y de profesión ingeniera aeroespacial, tiene una participación —indirecta— en el programa Artemis, que en 2025 pretende llevar la primera astronauta mujer a la luna.

Nathalie forma parte del proyecto Artemis de la Nasa que este sábado lanzará a la luna el cohete Space Launch System (SLS) luego del fallido intento por razones técnicas del pasado lunes 29 de agosto.

“El rol de Nathalie consiste en supervisar y liderar al equipo de operaciones del Core Stage 1, pieza central del cohete SLS. En este rol, también lidera las integraciones de pruebas, representando al elemento del Core Stage e integrando las disciplinas de propulsión y aviónica, como parte de las operaciones previas al lanzamiento del cohete”, describe una crónica de la web Historias que laten .

La cuenta de instagram de esta caraqueña @stemforaerospace refleja la pasión por todo lo que ha sido su presencia en el programa Artemis con el cohete más grande, el SLS que tiene como objetivo regresar a la luna e ir a Marte.

“No lo puedo creer que estamos tan cerca de lanzar al cohete más potente del mundo!! Las palabras o las imágenes no son suficientes para describir la emoción, nervios y alegría que siento por este momento en el cual he tenido el honor de trabajar por más de 7 años. No se pierdan el lanzamiento, va a estar brutal¡Vamos Artemisa!”, publicó Nathalie orgullasamente sobre el lanzamiento del SLS.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela a través de su cuenta Twitter @CIVoficial expresó: “Por mucha ciencia ficción que parezca la historia es real. Nathalie Quintero, ingeniera aeroespacial venezolana que trabaja en una de las misiones más importantes de la NASA en este siglo: el regreso de la humanidad a la Luna y la futura expedición a Marte”.

El objetivo final de Artemis

El objetivo final de la primera misión de Artemis es comprobar que la nave es capaz de realizar las maniobras necesarias para garantizar la estabilidad y la seguridad durante su viaje al satélite y reingresar en la atmósfera terrestre a altas velocidades sin ser dañado. Pero, concretamente, ¿qué objetivos ha establecido la NASA para este primer viaje espacial de Artemis?

Probar la resistencia térmica de Orión

Demostrar que el escudo térmico de la nave Orión es seguro ante altas temperaturas es uno de los principales objetivos establecidos por la NASA para este primer viaje. El extremo calor ‒unos 2.800 grados Celsius‒ y la velocidad que tendrá que soportar esta cápsula para poder ingresar de nuevo en la Tierra ‒más de 40.000 kilómetros por hora antes de entrar en la atmósfera y 480 km/h al alcanzarla‒ es una de las principales preocupaciones de los ingenieros de la agencia espacial, que con esta prueba tratarán de garantizar la seguridad de las futuras tripulaciones.

Comprobar el funcionamiento del Space Launch System

Garantizar que el cohete Space Launch System (SLS) es capaz de realizar todas las operaciones necesarias para lanzar la cápsula Orión hacia la luna es otro de los objetivos a tener en cuenta. La intención es comprobar que todos los procedimientos se llevan a cabo tal y como debe ser, desde el despegue hasta su aterrizaje el próximo mes de octubre.

Así, los ingenieros de la NASA deberán verificar que los sistemas de comunicación, propulsión y navegación funcionan correctamente y que no existen fallos que pongan en peligro la misión. Esto también permitirá que los operarios puedan tener más bagaje de cara a las nuevas misiones del programa Artemis que están programadas para los próximos años.

Garantizar el regreso a la Tierra de la nave Orión

La nave Orión debe llegar con éxito y sin problemas de vuelta a la Tierra unos 42 días después de su despegue, buscando un regreso seguro. Con ello, podrán garantizar la seguridad de los tripulantes de próximas misiones del programa Artemis, como las que se planean antes de que los próximos astronautas alunicen sobre la superficie del satélite.

Una vez de vuelta en la Tierra, los técnicos de la NASA deberán analizar los datos obtenidos durante el vuelo y recuperarán información de las cargas útiles.

Evaluar otros aspectos de la nave Orión

Entre las finalidades de este viaje se encontrará también analizar el funcionamiento de otros aspectos de la nave Orión, como pueden ser su sistema de navegación óptica o el despliegue de los satélites CubeSats, que se emplearán para estudiar el espacio profundo durante el viaje.

Por otra parte, el viaje también permitirá poner a prueba sistema avanzado de guía, navegación y control (GN&C), que permitirá que la NASA tendrá controlada en todo momento la posición de la nave espacial. Además, garantizar el funcionamiento de la red Wi-Fi integrada es otro de los objetivos, pues es esta la que permite que las cámaras acopladas en las alas de los paneles solares de la cápsula no fallan.

Cactus24//03-09-2022