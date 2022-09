Polémica en US Open por el festejo de una tenista de 16 años manoseada por su padre y entrenador

Anuncios Google

Bejlek, que ocupa el 194° lugar del ranking WTA, le ganó a la británica Heather Watson por 3-6, 6-4 y 7-5 y tras la victoria se dirigió al lugar en el que estaba su padre y su entrenador para festejar con ellos de una manera muy cariñosa, que tuvo muchas críticas en las redes sociales.

Tennis star, Sara Bejlek's father has sparked outrage for the way he celebrated her huge qualifying win at the US Open.

The 16-year-old Czech is set to make her grand slam debut at the tournament after winning the qualifying rounds in New York over Britain's Heather Watson pic.twitter.com/NCvWAq4vFo

— yinksukblog (@yinksukblog) August 30, 2022