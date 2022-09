Hampones siguen desmantelando el CEIS CNF de La Cañada

Anuncios Google

Para cuando inicie el año escolar 2022-2023, el Centro de Educación Inicial Simoncito (CEIS) CNF ubicado en la calle Ildemaro Villasmil, municipio Miranda estará devastado y sin sus principales bienes.

El hampa pareciera tener una carrera contra el tiempo toda vez que, tras el robo de la semana pasada, hace poco cometieron otro, dañando la cerca perimetral, puertas, protectores, ventanas y hasta un boquete abrieron en la pared, según las denuncias.

Quienes hacen vida laboral en este plantel, incluso algunos vecinos, consideran que «es hora de tomar acciones», de dejar de ser indiferentes ante esta arremetida que afectará la estadía y calidad de la educación de los estudiantes, la mayoría de este sector popular de Coro.

Los denunciantes no solo están preocupados por la continuidad de los robos y hurtos; también por la indiferencia de los órganos de seguridad que hasta la fecha no han detenido a los implicados. Incluso, condenan la indiferencia de algunos del sector pues, no se justifica que ninguno se diera cuenta ni reportara el instante en que sacaron dos tanques de gran tamaño de las instalaciones.

«Ahora quedamos sin agua para el mantenimiento institucional, y sobre todo para los niños y niñas cuando inicie el año escolar», agregó uno de los afectados.

Personal ha expuesto en reiteradas oportunidades las fallas tanto de infraestructura como de seguridad que presenta el plantel, las cuales delincuentes se han encargado de empeorar. En ese sentido piden a la Zona Educativa, órganos policiales y alcaldía de Miranda tomar cartas en el asunto.

