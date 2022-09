Rusia no va a suministrar petróleo a los países que apoyen límites a los precios

Anuncios Google

Rusia va a detener los envíos de petróleo y de productos relacionados a los países que decidan poner un tope al precio del hidrocarburo importado desde la nación, declaró este jueves ante la prensa el viceprimer ministro Alexánder Novak.

«En lo que concierne a las limitaciones de los precios: si limitan los precios, simplemente no les vamos a suministrar el petróleo ni los productos petrolíferos a esas empresas o países que van a introducir las restricciones, porque no vamos a trabajar en condiciones que no sean de mercado», afirmó.

Novak calificó de «absurdo total» las propuestas sobre la limitación de los precios del crudo ruso, tachándolas a su vez de «interferencia en los mecanismos de mercado de una industria tan importante como la petrolera», que —recalcó— «es crucial desde el punto de vista de seguridad energética mundial».

«Estos intentos solo conducirán a la desestabilización de la industria y del mercado del petróleo», resumió.

Tras subrayar que el tope a los precios del crudo «destruirá el mercado por completo», Novak advirtió que los primeros en pagar por esa medida serán los consumidores europeos y estadounidenses, que ya están pagando mucho por los altos precios de la energía.

La directora general adjunta del departamento de Energía de la Comisión Europea, Mechthild Woersdoerfer, declaró este jueves en una reunión de la comisión energética del Parlamento Europeo que «está en curso el trabajo sobre las medidas de emergencia respecto a los precios de la electricidad».

«También podría haber algo sobre la reducción de la demanda de electricidad», agregó, dando a entender que la Unión Europea también está estudiando opciones para disminuir la demanda eléctrica. Las propuestas dirigidas a limitar los precios de la energía y a reducir la demanda forman parte de los intentos de Bruselas de hacer frente a los crecientes costes de la energía en Europa.

