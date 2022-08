Venezolano perdió la razón y ahora deambula por Honduras: su madre envía desgarrador vídeo

Anuncios Google



Una madre venezolana pidió a los hondureños y a los agentes policiales cuidar a su hijo, un migrante que deambula por las calles del departamento de El Paraíso, zona oriente de Honduras.

El joven responde al nombre de Jheison Hurtado, de 22 años, quien salió de Venezuela con el objetivo de llegar a Estados Unidos y una vez estando en el territorio hondureño presentó supuestos problemas mentales.



«Le pido a esas personas, a la Policía que me lo ayuden, por favor, una madre angustiada, desesperada, que no ha tenido vida desde que su hijo ha estado en la calle, ayúdenlo por favor, no me lo dejen solo», dijo entre lágrimas la madre del joven.



La angustiada madre venezolana comentó que su hijo no tenía ningún problema mental cuando salió del país y pudo presentar el cambio en el transcurso del camino, agrega la información de Radio HRN de Honduras.



«Él tiene su familia que está desesperada. Si él hizo algo allá (Honduras) no sabe lo que estaba haciendo, él estaba bien, no sé que le hicieron. Yo no culpo a nadie, lo único que quiero es que mi hijo regrese a Venezuela», detalló.



Finalmente expresó «mi hijo no sabe, perdió el conocimiento, él no sabe lo que está haciendo, ayúdenlo, ayuden a mi hijo».

