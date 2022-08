«Lo estrangularon y lo torturaron» nuevas revelaciones del asesinato del joven hallado en el río Guaire

Anuncios Google

Luego de que las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un joven de 18 años en el río Guaire el pasado 23 de agosto; surgieron otros detalles del crimen y se confirmó que presentó signos de tortura y estrangulamiento.

Blom

La víctima, identificado como Luis Octavio Román Blanco, era oriundo de Amazonas, pero se trasladó a Caracas junto a su madre, Andreína Blanco, para presentar su examen de admisión en la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES).

De acuerdo a lo reseñado por Todos Ahora, Román Blanco salió desde tempranas horas de la residencia de un familiar, ubicada en el sector Capuchinos de la parroquia San Juan, para asistir a la sede de la UNES en Catia y confirmar su registro para la prueba psicológica, que sería al siguiente día. Sin embargo, nunca llegó.

La madre relató que se ofreció a acompañar al joven hasta la universidad; pero este se negó tras alegar que deseaba desenvolverse solo por la ciudad, pese a que no la conocía. Luego de varias horas, Blanco intentó contactarse con su hijo, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

“Me dijo que no, que me quedara tranquila, que él me iba a demostrar que, si podía desenvolverse en la ciudad, y se fue”.

La mujer afirmó que al finalizar la tarde recibió un mensaje de su hijo que decía: “Horita voy”; el texto incrementó su preocupación, pues asegura que Luis Octavio no solía escribir con errores ortográficos.

Horas después, el joven llamaría a su progenitora para indicarle que se había perdido; y solo dio como referencia un cartel que hacía referencia a la autopista Valle-Coche y agregó que se estaba quedando sin batería.

La madre de la víctima explicó que al contar con un teléfono analógico, éste no pudo tomar fotos del lugar para dar con su paradero. Sin embargo, sus alarmas se incrementaron al darse cuenta que “en esa llamada él habló muy raro, como si estuviese coaccionado o bajo los efectos de algo”, dijo.

Los familiares del joven comenzaron la búsqueda en la zona indicada pero no lograron encontrarlo. Al día siguiente decidieron buscarlo en la universidad, con la esperanza que acudiría a presentar el examen. Pero las autoridades de esa casa de estudios les indicaron que Luis Octavio ni siquiera llegó al registro el día anterior; con lo que procedieron a colocar la denuncia.

Encontraron su teléfono

Una vez iniciada la búsqueda de Román Blanco, las autoridades se percataron que el pasado 25 de agosto una persona atendió una llamada de su teléfono. Se trató de un hombre que labora como recolector en una unidad de transporte público en Plaza Venezuela; y quien explicó que el celular se lo había comprado a un indigente de la zona.

Dos días después de hallar el celular, los cuerpos de seguridad encontraron el cuerpo sin vida de una persona con las características del joven. Tras comunicarse con los familiares; una de sus tías se trasladó para identificar el cuerpo que presentaba signos de tortura y estrangulamiento, se confirmó también que lo despojaron de todas sus prendas.

“Le quitaron las uñas de las manos y luego lo estrangularon. Por qué le hicieron eso a mi hijo. Él solo vino a Caracas a formarse para ser un buen funcionario. No entendemos qué pasó”, lamentó su madre a las afueras de la morgue de Bello Monte.

La autopsia practicada al cuerpo en la medicatura forense; determinó que Luis Octavio Román Blanco falleció producto de un traumatismo cervical cerrado por estrangulamiento.

El caso quedó a la orden del Eje Central de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Cactus24 (31-08-2022)