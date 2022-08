Ezra Miller continúa con The Flash luego de graves polémicas y de su salud mental

Anuncios Google

El futuro de Ezra Miller comienza a aclararse. El actor de The Flash tiene buenas noticias después de meses de protagonizar graves polémicas.

Blom

Según ha informado Entertainment Weekly, Ezra Miller y su agente, Scott Metzger, tuvieron una “reunión muy positiva”. Esa reunión tuvo lugar el pasado miércoles 24 de agosto. En la reunión, aparte de los dos mencionados, había grandes ejecutivos de Warner Bros. Discovery. Es el caso de Michael De Luca y Pamela Abdy. Después de lo sucedido con el actor, y tras el miedo suscitado con el futuro de The Flash, no debería sorprendernos esta reunión. De hecho, tuvo un final muy positivo.

The Hollywood Reporter mencionó que esta reunión se centró en el continuo compromiso de Ezra Miller con The Flash. Al mismo tiempo, el actor quiso “disculparse por llamar la atención negativa sobre la producción y la compañía”. Desde luego, el manantial de denuncias y polémicas del actor no ha hecho ningún bien a DC Comics. Ahora, Warner tiene que continuar hacia delante. Sobre todo, después de la increíble información que asegura que la película está a la altura de El Caballero Oscuro (2008).

De acuerdo con datos de encuestas recientes, el comportamiento de Ezra Miller ha sido un “peso muerto” para The Flash. Su inminente estreno podría verse resentido por culpa de ello. Pero ¿será suficiente esta nueva estrategia de marketing para acabar con toda la controversia? De momento, solo el tiempo dirá si lo datos mejoran a falta de casi un año para que llegue la cinta a los cines. Sea como sea, parece que la recuperación del actor sigue en desarrollo.

La preocupación es si Ezra Miller debería ser perdonado tan fácilmente después de haber perpetrado varios posibles delitos. Ha sido el protagonista de múltiples polémicas. Pero, por lo visto, ha comenzado a buscar ayudar para sus “complejos problemas de salud mental”.

Es un gran comienzo, desde luego. Le deseamos mucha suerte para obtener el resultado que busca y poder poner fin a la espiral de locura en la que se ha convertido su vida durante los últimos meses.

Cactus24 (30-08-2022)