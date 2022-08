Novia venezolana de Luisito Comunica sufrió acoso sexual en las calles de México

Anuncios Google

Arianny Tenorio denunció a través de sus redes sociales el acoso sexual del que fue víctima por un motociclista en las calles de la Ciudad de México, entre lágrimas la influencer hizo un llamado a otras mujeres para alzar la voz y señaló que no es la primera vez que le sucede.

La youtuber originaria de Venezuela detalló que la mañana del jueves se dirigía a un desayuno de negocios cuando fue abordada por un motociclista quien, incluso, se subió hasta la banqueta para después agarrar su cuerpo y decirle frases morbosas.

Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron muy duro y me dijeron cosas morbosas, y no me voy a quedar callada”, dijo la modelo de 28 años. Además, dijo que no es la primera vez que sucede una situación como esta.

Al parecer no han entendido que NO DEBES TOCAR A UNA MUJER SIN SU CONSENTIMIENTO



Señaló que ya le había pasado anteriormente en el MetroBus de México. Sin embargo, lo que más le indignó es que se sintió sola en aquella ocasión, pues nadie hizo nada.

Frente a esta indignante situación, la mujer invitó a las mujeres a denunciar este tipo de acontecimientos que vulnera sus derechos.

