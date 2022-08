Diosdado Cabello llamó a “denunciar y caerle encima” a quienes cobren a dólar paralelo

Anuncios Google

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó este lunes a los militantes chavistas a “denunciar y caerle encima” a los comerciantes que usen el dólar libre.

Blom

“La invitación nuestra es al partido, en la calle, a denunciar a aquellos que hacen eso, que ponen un papelito y cuando vas a pagar no, si no pagas en el dólar paralelo no te venden nada. Eso hay que caerle encima”, incitó en rueda de prensa.

Cabello aseguró que han recibido denuncias de comerciantes que cierras las tiendas para “remarcar” el precio de los productos, en medio de la fuerte devaluación que sufrió el bolívar en las últimas semanas.

“Nosotros estamos obligados como pueblo a denunciarlo. El partido pararse al frente de los comerciantes que hagan eso y denunciarlos en cada pueblo de Venezuela. Que queden en evidencia”, llamó.

Según el portal Monitoreamos, el dirigente chavista sostuvo que el único dólar válido es la tasa de referencia del Banco Central de Venezuela (BCV) y destacó que tanto la Fiscalía General de la República como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) han desplegado operativos para inspeccionar los comercios.

CACTUS24 29-08-22