La NASA vuelve a la Luna este lunes 29-Ago

Anuncios Google

Este lunes 29 de agosto, el programa Artemis, con el que los humanos volverán a la Luna, dará sus primeros pasos. Sin embargo, aún queda un poco para que podamos ver astronautas caminando sobre nuestro satélite. Será un ensayo sin tripulación, para comprobar que la nave es capaz de llegar a su destino sin problema.

Blom

En 1969, cuando el Apolo 11 aterrizó sobre la Luna por primera vez, se habían realizado algunas pruebas previas. No obstante, es cierto que los primeros hombres que viajaron hasta allí no tenían muy claro lo que se encontrarían. No hay más que ver el recelo con el que Neil Armstrong se bajó de la nave.

En esta oportunidad el programa Artemis no pretende hacer solo una pequeña expedición como las de las misiones Apolo. El objetivo es llegar a construir una base lunar y para eso es importante estudiar la situación a fondo.

En el Programa Artemis participan tanto la NASA como las agencias espaciales europea (ESA), japonesa (JAXA), canadiense (CSA), mexicana (AEM), brasileña (AEB) y australiana (ASA).

El objetivo de todos ellos es llevar de nuevo a los humanos a la Luna, concretamente a su polo sur, según destaca el portal Hipertextual.

En 2020 la NASA presentó un nuevo equipo de astronautas graduados, compuesto por 6 mujeres y 7 hombres. Los afortunados podrían salir de ahí, pero habrá que esperar para saberlo con seguridad.

Cactus24 (28/08/2022)