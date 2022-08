Aleks Syntek pidió multas para establecimientos que pongan reguetón

Anuncios Google

El cantante Aleks Syntek arremetió nuevamente contra el reggaetón, género musical por el que constantemente muestra descontento.

Blom

En esta ocasión, el intérprete de éxitos como Tú necesitas, Te soñe, Intocable o De noche en la ciudad fue un poco más allá de sus preferencias musicales y señaló que para él, una buena estrategia sería que se regulara el reguetón en los establecimientos, pues lo tachó de ser “inadecuado”.

Fue durante el Podcast Auténtico de Pedro Nieto donde el famoso mencionó que le incomodaba ir a sitios de esparcimiento y que sonaran las canciones de este género.

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”, fueron las palabras de Syntek.

Asimismo, aprovechó el espacio para ahondar en que épocas pasadas sus declaraciones respecto al reggaetón no fueron encaminadas a que lo prohibieran.

“A mí me chocó que la prensa manejara como: ‘Aleks Syntek quiere prohibir’ entonces la gente se me vino encima (…) yo no dije eso, yo dije regular y con mis hijos yo manejo la sugerencia: ‘Todo lo que te digo es sugerido, si te quieres romper el hocico, vas, pero yo te sugiero que no porque te lo vas a romper’ y yo siempre les advierto’. Yo dije regular la música”, comentó el artista.