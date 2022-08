Yulimar Rojas participará este #26Ago en la Liga Diamante con nuevo look

Anuncios Google

Yulimar Rojas volverá a la pista el viernes 26 de agosto para continuar con su participación en la Liga Diamante 2022. La venezolana competirá con las máximas figuras del atletismo en Lausana, Suiza.

La última actuación de la campeona olímpica fue el 10 de agosto con un salto de 15.01 metros, donde la criolla se posicionó como líder en la clasificación femenina.

#DiamondLeague 💎 Mañana la cita es a las 14:35 hora Venezuela 🇻🇪 en el Stade Olympique de la Pontaise de Suiza #LausanneDL ¡A volar! 🚀 @Diamond_League pic.twitter.com/L6EzRCk0bl — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 25, 2022

Ahora Rojas se alista para reivindicarse, pues en la parada anterior tuvo cuatro fouls, una situación inusual para ella ya que registró la mejor marca del salto triple en 2022.

La atleta detalló en sus redes sociales que en la próxima parada (Lausana) buscará dar un mejor rendimiento para obtener su boleto a la final de la competencia que está agendada para el 8 de septiembre en Zúrich.

La venezolana no solo es reconocida por sus logros deportivos, sino también por cautivar a sus seguidores con su estilo y carisma. Rojas no siente miedo de cambiar de look continuamente, esta vez sorprendió al público venezolano al pintarse el cabello de fucsia.

Hola ✨ Ya lista por acá para Lausanne 🇨🇭 💎 Estoy emocionada! 💗💜💕 pic.twitter.com/W79nkONT7R — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 24, 2022