Olga Tañón mostró la preparación para su gran regreso a Venezuela

La merenguera Olga Tañón se presentará en el Poliedro de Caracas, luego de años sin hacerlo en Venezuela. Será específicamente el 1 de octubre cuando «La mujer de fuego» interprete sus grandes éxitos en el Poliedro de Caracas y, para tal fin, se encuentra ensayando su performance.

Esta vez volverá con un gran concierto en formato 360, para todos sus fanáticos venezolanos y por el que ya se encuentra en plena preparación.

Cuando anunció su regresó al país luego de 7 años Olga reveló «Soy la puertorriqueña más venezolana. En la vida cuando se tienen que tomar las decisiones se toman; y realmente uno tiene que hacer la cosas cuando el corazón y el alma se sienten bien. Esto es una noticia importante para mí, he llorado mucho y me llena de mucha alegría. No saben lo emocionada que estoy. Gracias por el apoyo y el cariño».

Para ver a Olga Tañón en su concierto de regreso a Caracas, las entradas oscilan entre los 70 y 500 dólares.

Cactus24//26-08-2022