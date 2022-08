«House of the Dragon» tendrá una segunda temporada

Anuncios Google

Los fanáticos de Game of Thrones celebran una gran noticia: el spin-off House of the Dragon ha sido renovado para una segunda temporada.

Cabe recordar que esta serie en basada en la novela Fuego y Sangre de George R. R. Martin, esta historia que funciona como una precuela de la exitosa serie está lista para seguir explorando la Casa Targaryen.

La decisión del estudio era esperable, puesto que en sólo su debut en HBO, logró romper todos los récords de audiencia.

Tras su primera emisión el pasado 21 de agosto, Nielsen aseguró que en Estados Unidos coleccionó más de 20 millones de espectadores, incluyendo televisión por cable, contenido on demand y HBO Max.

La cifra alcanzada en su primer día de estreno, resulta impactante: luego de seis horas publicado el episodio, más de 2.6 millones han disfrutado del regreso de Game of Thrones. Esto marca una diferencia con el resto de los estrenos más fuertes de los últimos meses, cómo es el caso de la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix.

Cactus24 (26-08-2022)