La ivermectina no cura el Covid, dice nuevo estudio

La ivermectina no cura el covid; tampoco la fluvoxamina ni la metformina. Esto fue determinado por un estudio del New England Journal of Medicine, publicado el 18 de agosto del 2022.

El estudio, encabezado por investigadores de la Facultad de Medicina y la Escuela de Salud Pública de Minnesota, en EU, se propuso evaluar cuál era el efecto de estos medicamentos para prevenir infecciones serias derivadas del SARS-CoV-2 en adultos que no necesitaron hospitalización. Hubo un criterio especial en la selección de los evaluados: todos padecían sobrepeso u obesidad; tenían entre 30 y 85 años.

En las personas evaluadas, la administración de ivermectina, metformina o fluvoxamina no tuvo efectos en los niveles de oxígeno. Los medicamentos fueron evaluados tres días después de que fueron diagnosticados y menos de siete días después de la aparición de los síntomas.

La polémica por la ivermectina y el covid

La ivermectina era conocida como un tratamiento antiparasitario antes del surgimiento de la pandemia. Fue en medio de los picos más altos de contagios y muertes en el mundo, en el 2020, cuando diversas voces, vinculadas con movimientos antivacunas, comenzaron a recomendarla como auxiliar en el tratamiento contra el Covid-19, principalmente a través de redes sociales.

Las recomendaciones de su uso dieron paso a varios casos de intoxicación por automedicación y sobredosis, principalmente en países pobres. Un ejemplo muy claro fue Perú, donde grupos evangélicos presentaron este medicamento como una opción para curarse de los efectos del Covid, de acuerdo con reportajes de medios internacionales, como The Guardian.

Posteriormente, el uso de estos medicamentos no estuvo exento de polémicas vinculadas a la política. En México, por ejemplo, la Agencia Digital de Innovación Pública entregó kits con Ivermectina que generaron diversas reacciones, tanto a favor como en contra.

El uso de estos medicamentos, y la adhesión a su prescripción por algunos médicos, se debe a que en pruebas de laboratorio habían mostrado efectos para combatir el virus SARS-CoV-2, pero en experimentos in vitro.

Qué dice el estudio sobre la ivermectina y la fluvoxamina

El estudio comenzó a recibir candidatos desde diciembre del 2020. Los últimos pacientes se inscribieron en febrero del 2022.

Los fármacos se administraron con las siguientes dosis: “metformina de liberación inmediata administrada con un aumento de la dosis durante 6 días a 1500 mg por día durante 14 días, ivermectina a una dosis de 390 a 470 μg por kilogramo por día durante 3 días, y fluvoxamina a una dosis de 50 mg dos veces al día durante 14 días”.

La edad media de los 1,431 pacientes sometidos aleatoriamente a las dosis de uno de los tres medicamentos fue de 46 años. El 52% habían sido vacunados y un 56% del total fueron mujeres (6% de ellas embarazadas). No hubo evidencia de que su uso mejorara los niveles de oxígeno.

Cada participante recibió dos pastillas en un periodo de 3 a 14 días. Nadie sabía cuál era el medicamento asignado ni cuál era placebo. Al finalizar los 14 días, y luego de realizar un seguimiento de los síntomas, se completaba una encuesta.

La metformina sí redujo ligeramente las posibilidades de desarrollar covid grave, “pero este es un resultado secundario, que no puede considerarse definitivo”, dice el estudio. La metformina se usa principalmente para el tratamiento de la diabetes, aunque tiene efectos secundarios./Salud180.

25-08-2022