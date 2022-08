Encuentran muerto al financista Steven Hoffenberg, socio del magnate Jeffrey Epstein

Anuncios Google

Steven Hoffenberg, uno de los socios de Jeffrey Epstein y expropietario de The New York Post, fue encontrado muerto en su casa.

El cuerpo fue hallado por las autoridades en estado de descomposición luego de que, días atrás, uno de sus amigos llamó a la policía con mucha preocupación por no tener noticias suyas, según publicó el medio británico Daily Mail.

A Steven Hoffenberg se lo conocía por estar detrás de uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos.

El pasado martes, las autoridades acudieron a la casa en Derby, Connecticut, luego que el amigo del exfinanciero llamara preocupado por su estado.

El citado medio reportó que el cuerpo sin vida de Steven Hoffenberg fue encontrado en el suelo de su dormitorio, el pasado martes, alrededor de las 8 pm.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de muerte del socio de Jeffrey Epstein, no obstante una fuente le reveló a Daily Mail que no había signos visibles de trauma en su cuerpo, pero por su avanzado estado de descomposición, se presume que el sujeto murió hace al menos una semana.

Maria Farmer, quien fue la primera mujer en denunciar a Epstein a la Policía, llamó a la los oficiales pidiéndoles que lo revisaran y aseguró que al hoy occiso le habían diagnosticado Ómicron hace un mes y luchaba por recuperarse.

