De 30$ bajó a 18.5$: Así se devalúa la pensión

¡Cada mes cobramos menos!, exclaman los abuelos que acuden a los bancos de Punto Fijo a cobrar la pensión del mes de septiembre, tomando en cuenta que en marzo de este año cuando se decretó el último aumento salarial, el monto en bolívares calculaba 30 dólares porque la tasa para ese entonces estaba en 4.40 bolívares.

Cinco meses después, los 130 bolívares que cobran los abuelos mensualmente se han ido devaluando con el alza del dólar. Hoy la tasa del Banco Central de Venezuela se ubica en 7.01, lo que lleva a cobrar a los pensionados un monto que equivale a 18.5 dólares, a sabiendas de los precios en el país son calculados en dividas.

Ya son 11.5 dólares menos que reciben los adultos mayores y que los priva de adquirir productos alimentarios o medicamentos. Y el aumento del dólar registrado, sobre todo en las últimas semanas genera preocupación entre los pensionados.

Hablan las abuelas

Yaneth Lugo 59 años: «Vengo al banco porque no tengo tarjeta, la he solicitado varias veces pero no hay plástico, es lamentable venir a cobrar una cantidad que a duras penas alcanza para comprar unos pocos alimentos. Tengo fe de que la situación va a mejorar pronto».

María Rodríguez 60 años: «La pensión cada mes se vuelve sal y agua. No es posible que solo esté cobrando hoy 18 dólares cuando en marzo eran 30$, por los menos me alcanza para comprar las pastillas para la tensión, pero no es justo que recibamos una miseria después de tantos años de trabajo».

Marbella Medina 62 años: «Ni cobrando dos pensiones al mes alcanza para cubrir los gastos de alimentación y medicinas. De 30 dólares que cobrábamos hace 5 meses, ya son solo 18$ y lo que falta, porque de seguro la devaluación del bolívar continuará y seguiremos pasando penurias».

CACTUS24 25-08-22