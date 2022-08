Coro: carniceros del mercado viejo se declaran en pérdida por el alza del dólar en Venezuela

Anuncios Google

El aumento del dólar paralelo sorprendió a todos los falconianos este miércoles, 24 de agosto. La incertidumbre alcanzó a dueños de los establecimientos de carnicerías del mercado viejo de Coro, quienes expresaron estar al borde del cierre de los negocios por la insostenible economía venezolana, pese, a los aires de mejoría que se ventilaron hace pocas semanas por especialistas.

Los carniceros aseguran que el pollo incrementó 4% de su valor, la carne roja aumentó un 80% y el chivo tuvo un alza de 2% . Explicaron que el precio del pollo podría mantenerse por los próximos días ya que los proveedores son «obligados» a cotizar según la tasa del Banco Central de Venezuela, no obstante, los pequeños proveedores de carne quienes rigen sus transacciones según el dólar paralelo. Creen que el matadero municipal de Coro debe revisar las formas de pago de los proveedores de carne como sucede con el pollo.

«Cómo justifico la carne que viene del matadero, no hay un procedimiento fiscal correctamente, prácticamente el matadero me arruinó el mes de agosto porque mientras yo compro el pollo a precio del Banco Central de Venezuela me llega la carne al precio que quieren», comentó Yudith Chirinos, dueña de una carnicería ubicada en la calle Buchivacoa.

Yudith agregó que en ocasiones, está obligada a explicarle a sus clientes el porqué no tiene efectivo y porque varía algunos precios. Ella confesó que perdió la res que compró para el mes de agosto porque la transacción la hizo a 6,30 bolívares el dólar. Ahora debe tomar de su poco capital para cancelar los pendientes y remontarse del bajón económico.

Con el comentario de Chirinos, Leonardo Tolina, encargado de un carnicería y charcutería, dijo que el alza del dólar solo le generó deudas y considera la posibilidad de cerrar su negocio. «Tengo muchas deudas, creo que será mejor bajar la Santa María porque esto es una locura», contó para Cactus 24.

Un kilo de carne de primera pasó de 34, 09 bolívares a 54,0 bolívares; un kilo de pollo entero de 18,09 bolívares a 20 y hasta 28,09 bolívares; el kilo de pescado de 22,0 bolívares a 28,0 bolívares; y la carne de segunda de 18,0 bolívares a 32,0 bolívares. Este jueves 25 de agosto, las carnicerías reportaron a las 12:00 pm mínimas ventas.

Según especialistas, la moneda norteamericana incrementó su valor 10 % en solo cuatro horas y superó la barrera de los 8 bolívares este miércoles. Para la tarde de este jueves, el Banco Central de Venezuela actualizó el precio del dólar a 7,8 bolívares, mientras que las páginas como MonitorDolar, la divisa alcanzó los 9,30 bolívares.

