Ana Gabriel no se presentará en Venezuela

Efectivamente, NO HAY CONCIERTOS PARA VENEZUELA, NO HAGAN CASO AMIGOS VENEZOLANOS, pónganse muy atentos y no caigan en esta trampa.- LE PIDO A LOS QUE ESTÁN DICIENDO QUE VOY, que bajen esta publicación, porque se pueden meter en problemas, de nuevo, ES MENTIRA QUE VOY A VENEZUELA pic.twitter.com/HRurlCAIDT