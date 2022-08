La escritura inmortal de Jorge Luis Borges, por Javier Domínguez Leal

Anuncios Google

Resulta reconfortante, desconcertante y desafiante a la vez, escribir sobre el gran escritor argentino Jorge Luis Borges (nacido el 24 de agosto de 1899, en Buenos Aires, Argentina. / Fallecido en Ginebra, Suiza. 1986), debido a que su escritura nos lleva a diferentes realidades donde lo real e irreal conviven de manera misteriosa y en pasmosa armonía.

Borges nos lleva a mundos surrealistas como los cuadros de Salvador Dalí, pero plasmados en sus obras literaria sin que esto signifique que Jorge Luis Borges hubiese sido surrealista. Su escritura está llena de filosofía, de historias inimaginables donde abundan los laberintos, las trampas, la comedia negra, las falsas Enciclopedias o falsas citas bibliográficas de libros que nunca fueron escritos. El terror, el amor, y el fino humor negro, nunca faltaron en sus obras.

No es nada extraño ver que Borges escriba sobres sueños y pesadillas que continúan cuando despierta el personaje de sus obras. En esas pesadillas están presente sus personajes y se observa a sí mismo, es por ello que una de sus grandes pesadillas eran que otros (nos) estuvieran soñando y por ello que estamos vivos (Las Ruinas Circulares). Borges decía que era posible que nuestras vidas terrestres fuera el sueño de un dios universal o de entes de otros universos. Pero lo decía de forma literaria.

Borges es un autor que juega con el lector sin que este se dé cuenta, o quizá se puede dar cuenta luego de décadas de cualquiera de sus lecturas. Hay un libro de Borges que se llama El Informe de Brodie, el cual solo tiene 5 páginas y media. Es un libro de sencilla lectura, pero que lleva consigo un secreto inmenso que el lector debe conseguir (las balas).

Los sueños y las pesadillas están presentes en casi toda la literatura de Borges.

Borges decía que « Soñamos leer un libro y la verdad es que estamos inventando cada una de las palabras del libro (Entrevista 7 noches, capitulo dos, La Pesadilla), y que había un escritor único que era el autor de todas los obras de la literatura mundial que es intemporal y anónimo ». Es Por eso Borges decía con humor satírico que no existía el plagio. Borges escribió (en la obra Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, página 22) que «La crítica suele inventar autores de libros, por ejemplo los críticos literarios eligen dos obras disimiles como el Tao Te King de Lao Tse y las Mil y ultima noches atribuyendo que es el mismo escritor y un gran hombre de letras ».

Borges juega hasta con la gramática inglesa y española a la vez en su obra Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, pagina 5: « hay verbos impersonales, calificados por sufijos (o prefijos) monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo: no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice hlör u fang axaxaxas mlö o sea en su orden: hacia arriba (upward) detrás duradero-fluir luneció. Xul Solar traduce con brevedad: upa tras perfluyue lunó ».

Borges habla de diversos temas, como el verdadero budismo, cuando dice que: « En el budismo no hay un Dios; o puede haber un Dios pero no es lo esencial » (el budismo nació como una filosofía, Buda era ateo), pero luego aborda al budismo místico y literario: « Lo esencial es que creamos que nuestro destino ha sido prefijado por nuestro karma o karman. Si me ha tocado nacer en Buenos Aires en 1899, si me ha tocado ser ciego, si me ha tocado estar pronunciando esta noche esta conferencia (Conferencia Siete noches) ante ustedes, todo esto es obra de mi vida anterior. No hay un solo hecho de mi vida que no haya sido prefijado por mi vida anterior. Eso es lo que se llama el karma ».

Leer a Jorge Luis Borges es irse al pasado, es leer a Oscar Wilde, Freud, Nietzsche, Schopenhauer, Kafka y otros personajes que influyeron en su inigualable escritura. Leer a Borges es el eterno presente al que él se refería (Eterno retorno al que se refería Nietzsche), pero también es viajar al futuro, pues Borges será siempre uno de los más grandes personajes de la literatura mundial quien nunca perdió el sueño por no haber obtenido un premio como el Nobel de Literatura.

El solo hecho de que Jorge Luis Borges hablara varios idiomas antes de los 6 años (incluyendo el griego) y tradujera a la edad de 9 años a El príncipe feliz de Oscar Wilde, es un mérito para llamarle un genio.

Es imposible abordar la escritura de Jorge Luis Borges en un escrito, en una conferencia o en una reseña. Borges no fue un escritor costumbrista o folklórico que solamente le escribía a su tierra (Argentina). Borges le escribió a la humanidad entera como los grandes filósofos de la antigua Grecia cuyo legado está vigente.

Jorge Luis Borges es un símbolo de una escritura universal sin dogmas ni sistemas estáticos.

Su escritura fantástica, onírica y laberíntica va a fluir durante miles de años, tal cual fluye todavía el rio de Heráclito.

Licdo. Javier Domínguez Leal.

Profesor de Filosofía de la Educación, Unefm.