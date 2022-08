Falconiano Kahil Zhenn entra al staff de actores de Telemundo

Anuncios Google

El ¡chacho voj!, ¡ah mundo! y ¡al diantre!, exclamaciones típicas de Coro, estado Falcón, se escucharán en los pasillos de Telemundo, la reconocida cadena de televisión estadounidense, en la voz de Kahil Zhenn, actor nacido en Coro cuyo nombre de pila es Carlos Bueno.

Blom

Kahil Zhenn recuerda que la oportunidad de llegar a Telemundo llegó a través de unos mensajes en los cuales un representante de casting le envió un perfil que se adaptaba a lo que buscaba.

“Lo voy a hacer”, se dijo a sus adentros, sereno y convencido de que lo peor que podía suceder era no hacer nada, desperdiciar esa oportunidad y darse por vencido sin al menos dar la batalla contra otros prestigiosos actores profesionales de diversos países. “¡Estar en Telemundo no era cualquier cosa!”, reflexionó.

Respuesta el mismo día

Transcurridos 120 segundos de enviar el material, el falconiano recibió una nota del asistente de casting. “Parcero, estoy casi seguro que esto es tuyo. Esperemos a que el director diga la última palabra, pero esto es tuyo”, le dijo al reconocido asistente de producción.

Transcurridos 120 minutos, a Kahil Zhenn le transmitieron la resulta del director: “Ese es, no busques más”. Así llegó a Telemundo, y además se ganó un personaje importante en una película extranjera de la cual hablará en su momento, una vez lo hagan los productores y se inicie el rodaje. “Sé que después de esa producción, mi vida dará un rumbo tremendo”, vislumbra el actor falconiano.

Consagración internacional

Que Zhenn llegara a Telemundo se debe a su trayectoria profesional en la que destacan haber grabado para más de 30 marcas comerciales e internacionales incluyendo Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos y otros países incluyendo China. “He sido bendecido con la participación capitular en producciones nacionales e internacionales de RCN, Caracol TV y Netflix”, asegura el nativo de Coro.

De niño, cuando aún no pensaba en nombre artístico, sino que lo llamaban por su nombre de pila Carlos Bueno, su cabello rojo, ojos verdes y tez blanca lo hacían ver ante pobladores de la Cruz de Taratara, municipio Sucre de Falcón y personas venidas de otras partes del país, como un actor, un protagonista, alguien imposible de pasar desapercibido ante los demás que iban a la casa de su abuela.

Lo que es del cura va para la iglesia

Mientras su tío Tito Bueno atendía a aquellos periodistas o productores que llegaban a La Cruz de Taratara a documentar y grabar cómo se producía el cocuy pecayero, Carlos Bueno le resultaba simpático a estos por su cara, a veces llena de caraotas, sus pies descalzos y por supuesto, su aspecto de niño europeo. No faltó quién ofreciera abrirle las puertas para la televisión, lo que para su madre Francisca aún era prematuro pues, apenas contaba con tres años de edad.

Carlos Bueno quedó con cierta fama ante aquellos productores que venían a Coro a grabar novelas, películas y documentales sobre la ciudad colonial, tierra de bandera y misa. Muchos facilitaron sus datos y se interesaron en incluirlo en las producciones, pero su madre insistió, incluso cuando adolescente, que todavía no era el tiempo.

El profesor de matemática de la Unefm

Carlos Bueno estudió en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) y llegó a ser profesor de matemática y de Tecnologías de la Información y Comunicación. “Fue una experiencia increíble e inolvidable. Honro y bendigo esa casa de estudio pues me dio las bases y herramientas tanto profesional como personal. Cuando me preguntan ¿qué hacía antes? Siempre respondo: «Fui profesor de una de las mejores universidades que existen en Sudamérica».

El día que le tocó migrar

Bueno recuerda como un día fuerte, sobre todo en lo emocional, aquel de julio del año 2018 cuando decidió hacer maletas y marcharse a otro país. Eso implicaba dejar familia, amigos y rutina. Su madre Francisco supo que se iba cuando ya las maletas estaban hechas, así que al siguiente día, emigró a Colombia.

“Así de aventurero y lleno de fe salí de mi tierra y sufrí el choque transcultural. A pesar de Venezuela y Colombia ser países hermanos, tienen costumbres y culturas diferentes. No obstante mantuve las propias y siempre expresaba frases coloquiales y propias de Coro como ¡chacho voj!, ¡ah mundo!, ¡al diantre! A los colombianos les causaba gracias porque eran palabras que escuchaban por vez primera, pero siempre hubo respeto a mi ciudad de origen.

Estudios de cine y televisión

“Colombia me ha bendecido mucho, Medellín fue mi escuela y Bogotá me está catapultando paulatinamente a otro nivel de mi carrera”, agrega el actor falconiano.

De cómo se consagró como actor, recuerda que en Medellín, en el año 2018, inició su carrera de actuación para cine y televisión. “Fue en Medellín, y en ese ambiente de estudio y trabajo, iniciaron esas conexiones en los medios de comunicación. El primer casting fue para una marca de bebidas internacional; lo gané a través de una agencia de casting. Gustó tanto que, casting que realizaba, casting que me ganaba como actor principal”.

Para Bueno fue una etapa sorprendente porque a pesar de tantos actores y modelos realizando el casting, los productores y el cliente daban el visto bueno a su favor. “Trabajar con marcas internacionales fue una total bendición puesto que permitieron exponerme tanto por redes como por la televisión de muchos países”.

“Los buenos somos más”

Kahil Zhenn considera que los buenos somos más y por ello su llegada a Telemundo, así como trayectoria internacional son una prueba de que ciertamente hay venezolanos que desean mostrar el talento y con ello darle a conocer al mundo que en esta tierra hay talento de sobra.

“Creo que el primero que me ayudó fue Dios colocando su gracia y favor. Lo otro sin duda ha sido la preparación que tuve por años, siempre estudiando. Si el actor estudia y se prepara será bien visto por los productores y directores de Casting que tienen un ojo clínico para saber qué es lo que buscan según el perfil asegura el actor cuyas redes son @kahil_oficial

Constancia y perseverancia

Para Kahil Zhenn el haber llegado a donde está no es suerte, sino resultado de la disciplina, de prepararse y ser constante. “Obviamente hay que destacar que el ingrediente perfecto es la fe; el éxito no sólo es dinero y fama, el éxito es trabajar y hacer lo que amas y te apasiona; es compartir tus triunfos caídas y levantarte con tu gente; el éxito es empatía, el éxito no es egoísta, el éxito es tener paz y bendición en lo que haces”, resaltó.

A juicio del actor falconiano, la industria de la televisión y el cine es compleja y muy competitiva. “Necesitas ser el mejor; hacer algo todos los días que te lleve a la meta en tu área. Aunque te digan que no, debes persistir, demostrar que si puedes, que eres capaz: llorar a veces si es necesario, pero levantarte para lograr hacer la mejor versión de tu película. El actor o la actriz no actúan, solo viven”, recalcó.

Zhenn recomienda no menospreciar pequeños comienzos, sino hacer todo con excelencia ya que esto te puede llevar a ser visto, a mostrar ese gran talento que tienes en el tiempo perfecto y en el lugar indicado.

En honor a los falconianos

Al referirse a su gente de Falcón, Kahil Zhenn, dice extrañarlos con toda su alma. “Este es el precio alto que tengo que pagar y es estar lejos, incluso de mi residencia en Bogotá. Y aunque este en México, el próximo año cuando vaya hasta Coro, volveré a caminar sobre los médanos y hasta arepas peladas me traeré a mi apartamento. Falcón lo tiene todo, la gente, su cultura, el amor y lo servicial que somos; es una riqueza que vale más que el oro y la plata. Les prometo que el primer premio que pronto tendré Dios mediante, será en honor a ustedes”.

Kahil Zhenn, a quien entrevistamos este viernes 19 de agosto por vía telefónica gracias a su coordinador de medios en Coro, Josinri Iglesias, se mostró como un actor de profunda fe. “Creo en Dios, creo en la oración; nunca dejen de orar por mí a medida que me vayan viendo. Los amo mucho, sigamos adelante, los buenos somos más”, finalizó el hijo de Carlos y Francisca Bueno.

Fotos cortesía

Cactus24 (20-08-2022)