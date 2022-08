Detuvieron a un hombre que acosaba a niñas por teléfono para que le enviaran fotos desnudas

Anuncios Google

Un hombre que extorsionaba a niñas y adolescentes a través de las redes sociales para lograr que le enviaran imágenes de desnudos que luego difundía en la web, fue detenido, informaron fuentes de la policía de Argentina.

La causa se inició a partir de la denuncia de una madre que descubrió que su hija de 9 años y una sobrina de 12 estaban siendo acosadas por un hombre apodado “Piru” (A.J.), a través de Instagram.

Blom

El hombre les pedía que le enviarán fotografías sin ropa y videos recreando escenas de índole sexual; que luego amenazaba con hacerlas circular junto con información personal si no accedían a un encuentro, o directamente con lastimar a sus padres, reseña el diario Los Andes de Argentina.

Agentes de la División de cibercrimen de la Policía de Buenos Aires, lograron, luego de arduas tareas de investigación, detener al pedófilo.

Según pudo establecer la investigación, el hombre usaba diversos avatares para lograr la confianza de las niñas, fingiendo ser alguien de su misma edad.

Según informó Télam, la nena de 9 años contó a su madre esta situación cuando el delincuente comenzó a presionarla para que se encontraran en una plaza. La mujer se presentó en el lugar para enfrentar al hombre y este huyó en su auto.

Recién en ese momento la familia decidió ir a hacer la denuncia policial. Pero en el trayecto a la comisaría, sonó el celular de la menor. Era el acosador. Todos pensaron que se trataría de una amenaza o algo por el estilo, pero no. Fue todo lo contrario. Tenía para realizar una propuesta tan insólita como aberrante.

“Por favor, no me denuncien. No le quería hacer nada malo a ella. Les doy la plata que quieran si me dejan estar un ratito a solas con la nena”, decía el mensaje.

Luego de la denuncia, la causa quedó en manos del doctor Daniel Ichazo, que maneja la fiscalía especializada en delitos conexos a la Trata de Personas, Material de Explotación Sexual Infantil y Grooming.

“Lo primero que se hizo fue revisar las cámaras de seguridad de la plaza para visualizar la patente del auto en el que el hombre había llegado. Gracias a eso pudimos determinar a nombre de quien estaba el vehículo y el domicilio”, asegura una fuente del expediente.

En el allanamiento, los efectivos detuvieron al acusado y además secuestraron varios objetos. Se llevaron cuatro celulares en los que habría conversaciones con más menores y un revolver con municiones, detalla la información de Infobae.

La investigación de Ichazo determinó que el contacto entre el hombre y N., habría comenzado por medio de una prima de la menor, de sólo 12 años. “Ella también fue víctima de este hombre, aunque nos va a ser más difícil probarlo porque la prima borró todo el contenido de su teléfono por miedo y vergüenza. Lo reseteó a cero, por lo tanto, no sabemos si podremos recuperar el material”, dicen desde la causa.

La pena que puede recibir el acusado no es muy alta. El artículo 131 del código penal fija un máximo de cuatro años para quien cometa el delito de grooming, sin llegar a cometer un abuso.

Cactus24//19-08-2022