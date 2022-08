Ancelotti confirma que Casemiro quiere fichar por el Manchester United: “Su voluntad es salir”

Anuncios Google

Después de horas de reuniones, negociaciones y rumores, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó este viernes que Casemiro ultima su salida del club rumbo al Manchester United: “He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad”, dijo. “Es claro que su voluntad es salir, y si sale, si encuentran un acuerdo, tenemos recursos para reemplazarlo”. En lo que no se extendió fue en los argumentos del futbolista para cambiar un equipo que acaba de ganar su 14ª Copa de Europa con él como pieza fundamental por otro sumido en una profunda crisis que esta temporada jugará la Europa League: “Son sus razones por las que ha aceptado otro desafío, lo tendrá que explicar él”.

Ancelotti detalló también que la decisión del brasileño es muy firme, y que ni siquiera ha intentado convencerlo: “Solamente he escuchado”. Ni él ni la directiva del Real Madrid han puesto trabas a un deseo que el futbolista ha trasladado como muy nítido, según contó el técnico italiano: “El club lo entiende. Por lo que Casemiro ha hecho en este club, por la persona que es, tenemos que respetar ese deseo que él tiene”.

Según la versión que el técnico dio en público, la operación ha sido fulgurante, al menos para él: “Yo escucho, y leo. A veces no le haces tanto caso a lo que pasa. Había rumores de esta situación, pero no les hacía caso. Ayer me di cuenta de que esto podía pasar”.

Ayer era este jueves, cuando el futbolista completó la sesión de trabajo con sus compañeros, del mismo modo que lo había hecho el miércoles, al día siguiente de los primeros indicios del interés del Manchester United por contratarlo. Este jueves, cuando Ancelotti dice que llegó a la conclusión de que Casemiro dejaría el Real Madrid, el futbolista ya había aceptado las condiciones que le ofrecía el equipo inglés: cuatro años de contrato con la opción de un quinto, con un sueldo que casi dobla los cinco millones que percibe en el Real Madrid después de su renovación del año pasado hasta 2025.//Informa El País de España.

