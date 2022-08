Ahijada del cantante R.Kelly testifica que la violó “cientos de veces” cuando era menor de edad

Anuncios Google

Una mujer que ha sido clave en los problemas legales del rapero R. Kelly, de 55 años, durante más de dos décadas, afirmó este jueves que el cantante abusó sexualmente de ella «cientos» de veces cuando era menor de edad, desde que tenía 15 años, recoge AP.

La mujer, ahora de 37 años, bajo el seudónimo de Jane, testificó ante un jurado de Chicago, que a finales de la década de 1990, cuando tenía 13 años, le pidió al cantante ganador del premio Grammy que fuera su padrino porque ella lo veía como una inspiración y un mentor. Sin embargo, comentó que después de eso Kelly comenzó a llamarla y le decía cosas sexuales.

Según los informes, “Jane” era la niña que supuestamente acusó a R.Kelly’s en una Caso de pornografía infantil de 2008, en el que finalmente fue absuelto. Ella no testificó en ese caso. Los fiscales en el caso actual dijeron que al jurado se le mostrarán fragmentos de tres videos que supuestamente muestran Kelly participar en actos sexuales con “Jane”. Esos videos podrían mostrarse tan pronto como el jueves. Los fiscales dicen Kelly pagó y amenazó a Jane para asegurarse de que no testificara en su juicio de 2008. Ella optó por no testificar y finalmente fue absuelto.

Como se informó anteriormente, Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión el 29 de junio por sus delitos de tráfico sexual y extorsión. También se le ordenó pagar una multa de $ 100,000. Después de su sentencia, el cantante de “Trapped In The Closet” se preparó para presentarse ante un segundo jurado en Illinois. El testimonio de “Jane” llegó el cuarto día de de kelly juicio federal por pornografía infantil. Un gran jurado federal en Chicago acusó kelly en 13 cargos en julio de 2019, acusándolo de producir y recibir pornografía infantil, al mismo tiempo que incitaba a menores a participar en actividades sexuales ilegales. Kelly, que ha negado haber actuado mal, ha recibido numerosas denuncias y denuncias durante décadas sobre su comportamiento sexual. Los fiscales alegan Kelly y aquellos en su círculo íntimo pagaron cientos de miles de dólares a lo largo de los años en un esfuerzo por rastrear las cintas de video que hizo Kelly que supuestamente lo muestran participando en actividades sexuales con víctimas menores de edad. Cactus24//19-08-2022