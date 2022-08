Lasso y Sebastián Yatra comparte video y enloquecen a los fans (+TikTok)

Anuncios Google

El cantante venezolano Lasso y el ccolombiano Sebastián Yatra compartieron un video en las plataformas 2.0. El primero en publicar el clip vía TikTok fue el interprete de los Tacones Rojos.

Blom

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, el colombiano subió un cover de la canción Ojos Marrones, en el que, con mucha inspiración también interpretó un pedazo de esta.

Asimismo, la reacción de Andrés Lazo no se hizo esperar, por lo tanto, subió un material audiovisual en la red social de la nota musical, quien se mostró muy emocionado al escuchar a Yatra cantar su canción.

De igual forma, el criollo colocó dentro del clip las siguientes palabras: «Estoy en una reunión importante, por favor, no me interrumpan por nada», luego de que Sebastián Yatra comenzó interpretar su tema, Lasso colocó: «¿Quién es? ¿Queeeee? No te creo 😱😱😱, ¿Es Sebastián Yatra? 😳😳», y se mostró boquiabierto de la emoción.

Finalmente, los seguidores de ambos intérpretes dejaron sus comentarios y, varios pidieron que estos dos hicieran un remix juntos: «Necesitamos escuchar esa colaboración, pero completa». «Queremos remix @sebastianyatra, los amamos a los dos porfis».

Cactus24 (18-08-2022)