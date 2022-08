Fuerza Vecinal exige atención a productores agrícolas de Miranda

Anuncios Google

El dirigente de Fuerza Vecinal en Barlovento, Elías Hernández, denunció este miércoles la intención del Gobierno Nacional de alquilar tierras agrícolas a países como Irán y Turquía para producir alimentos.

Explica el dirigente de Fuerza Vecinal que “Barlovento una región productora de cacao, del mejor cacao del mundo, hemos sido olvidados por completo. La realidad es que a nosotros como agricultores se nos ofrece un precio muy bajo que no nos permite cubrir nuestros costos. Desde el 2004 no recibimos créditos, no recibimos material de apoyo, no tenemos insecticidas. Al no recibir financiamiento nosotros no tenemos cómo mantener nuestras parcelas productivas y limpias”.

En nota de prensa, el dirigente del municipio Andrés Bello alerta que la situación va mermando y afectando severamente la producción cacaotera en Miranda, pues si contabilizábamos unos 2.000 productores aproximadamente hasta el año 2020, hoy la realidad es triste pues apenas se cuentan unos 800 productores.

Para la productora agrícola de los Valles del Tuy, Oriana Fernández, hablar de la situación agrícola de Miranda es compleja, pues “es hablar de falta de vialidad, es hablar de falta de maquinaria, es hablar de falta de insumos agrícolas y es hablar de la ausencia de créditos para los trabajadores del campo”.

Oriana Fernández como productora agrícola destaca que “Venezuela es un país que puede producir, por lo que le exigimos al Estado es que invierta. Necesitamos créditos, pero créditos directamente a los productores agrícolas no a otras personas, créditos a los que realmente trabajan en la tierra. Se requieren pozos de agua, acueductos, maquinaria, en fin, insumos para nosotros los productores poder desarrollar el campo en Venezuela. Nuestro país cuenta con manos de hombres y mujeres dispuestos a trabajar en los campos venezolanos, no nada más en Miranda sino en cada rincón de nuestra patria”, dijo en nota de prensa.

