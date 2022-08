Jimena Araya «Rosita» revela detalles y no olvida a la mujer con la que hizo un trío

Anuncios Google

La modelo venezolana, Jimena Araya, mejor conocida por su nombre artístico, ‘’Rosita’’ reveló parte de sus experiencias sexuales al contar su encuentro sexual con una mujer y un hombre.

Durante una entrevista que ofreció para el podcast de Franklin Salomón y Carlos Juarez, ‘’Open Closet’’, la criolla fue cuestionada sobre si en algún momento de su vida había tenido una relación con una mujer.

La exuberante modelo manifestó que, ‘’la primera vez que hice eso del trío yo me quedé sorprendida de lo rico que me hicieron sexo oral en mi parte intima, la cosita, la chica… Dios mío yo me quedé sorprendida, pero obviamente no tengo ninguna inclinación de que me me gusten las mujeres; para nada’’.

Asimismo, la venezolana dijo que esta chica con la cual hizo el acto sexual no era lesbiana, sino bisexual, pero que le hizo un increíble sexo oral. Seguido de esto también resaltó que fue tan maravilloso que nunca se le olvida, a pesar que fue hace unos 15 años atrás.

Cactus24//16-08-2022