Eulices Alvarado asegura que tuvo un romance con José Ramón Barreto

El actor Eulices Alvarado reveló a través de sus historias en la red social Instagram que tuvo un romance a José Ramon Barreto.

Alvarado, aseguró que ambos mantuvieron una relación en secreto y todo sucedió cuando grabaron la serie juvenil “A puro Corazón”.

Alvarado, también actor venezolano, hizo la impactante revelación sobre su supuesto romance con José Ramón, luego que hiciera una ronda de preguntas y respuesta a través de sus historias en Instagram y uno de sus seguidores le preguntó: ¿Qué fue lo que realmente pasó entre él y el protagonista de Bolívar?

«Él y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro jujú dentro del proyecto de A Puro Corazón, luego terminamos también. Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el vídeo con la actriz ecuatoriana Emma Guerrero », explicó Eulices.

A pesar de que no explicó de cuál entrevista estaba hablando, se rumorea que sería el episodio de Entregrados en el que José Ramón reveló que no volvería a trabajar con Eulices por ser presuntamente indisciplinado.

«Yo no puedo con la indisciplina, no puedo con la falta de seriedad, con la falta de empatía con el trabajo en equipo. Yo no volvería a trabajar, y ya te dije por qué, con Eulices Alvarado», aseguró en ese entonces Barreto.

A partir de ese momento surgió una especie de disputa entre ellos y Alvarado respondió a esas declaraciones asegurando que sabía que ese no era el verdadero problema para volver a trabajar juntos.

«Yo estoy seguro, muy claro, que su problema no es ese el que comentó; pero él, su mánager y yo, sabemos cuál es el verdadero problema, pero obviamente de eso no estarían dispuestos a hablar», afirmó Eulices en aquel momento. reseñó la revista El Farandi.

Cactus24//13-08-2022