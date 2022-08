The Batman 2 aún no ha recibido luz verde por parte de Warner Bros. Discovery

Anuncios Google

Las cosas se podrían estar complicando para The Batman 2. En medio de las cancelaciones del DCEU, ahora tenemos malas noticias de la secuela.

Variety ha informado en exclusiva que The Batman 2 aún no ha recibido luz verde de manera oficial por parte de Warner Bros. Discovery. La noticia salta en medio de la reestructuración interna y los cambios de estrategia del DC Extended Universe. Son noticias muy preocupantes para todos los fans.

El proyecto todavía está en desarrollo bajo la dirección y la escritura de Matt Reeves. No obstante, la falta de movimiento con The Batman 2 significa que aún faltarán varios años para que se estrene la secuela del Hombre Murciélago con Robert Pattinson. Eso es lo más decepcionante. Porque, a pesar de no tener luz verde, el guion se está escribiendo.

Los informes anteriores relacionados con The Batman 2 sugirieron que la trilogía de Robert Pattinson estaba prácticamente asegurado.

El éxito entre la crítica y el público, la buena acogida, la taquilla cosechada. Todo hacía indicar que el futuro de la franquicia estaba asegurado. Con Warner Bros. nunca se sabe. Pero, en este caso, sería verdaderamente extraño, incluso para ellos.

Por otro lado, además de The Batman 2 también está en el aire la serie spin-off de El Pingüino que estrenará HBO Max. Colin Farrell será el protagonista, quien retome su papel como Oswald Cobblepot. Sin embargo, la nueva estrategia del CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, de consolidar películas y series de televisión para emular el éxito de Marvel Studios podría poner en riesgo las ramificaciones de la franquicia del Hombre Murciélago. Habrá que esperar para saberlo, pero el río baja revuelto en el DCEU.

