Mujer peruana le responde a la venezolana que causó indignación al decir «chilenas cuiden a sus maridos»

Los migrantes venezolanos siguen causando revuelo en países como Perú y Chile, gracias a sus galanterías y carisma jocoso. Sin embargo, una venezolana causó indignación al decir que las chilenas deben «cuidar a sus maridos».

Ante el comentario de la mujer, una peruana encendió las redes sociales al decir que podría «enamorar» a un hombre venezolano con la gastronomía de ese país.

«Para la venezolana que anda diciendo que las chilenas cuiden a sus maridos. Tú cuida a tu marido porque viene la peruana y le hace su lomito saltado, su ají de gallina; su papita a la huancaína, su pollito a la brasa, su ceviche, su chicha morada y bórralo»,.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar: «Soy venezolana y se cocinar todo eso» , «soy venezolana y no me molesta tu video, me gusta que todas las mujeres sepamos que somos hermosas», «Ni que me den un millón de dólares, me quedo con mi venezolana» .

#9Ago | "Para la venezolana que anda diciendo que las chilenas cuiden a sus marido, tú cuida a tu marido" una mujer de nacionalidad peruana se viralizó en redes sociales al comentar como podría "enamorar" a un venezolano pic.twitter.com/kUJOplrOkX — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 9, 2022