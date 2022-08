Extraño fenómeno en Guaymallén: sale humo de la tierra

Anuncios Google

El pueblo de Guaymallén, en la provincia de Mendoza en Argentina, es el escenario de un llamativo fenómeno que se desarrolla «hace meses», donde sale humo de la tierra, cambia de color, y las cavidades interiores registran temperaturas hasta los 300 grados, según medios locales.

El misterioso fenómeno es más visible de noche, según los vecinos, quienes confirmaron que hace meses la tierra cambia de color, se forman surcos y la superficie se hunde.

Las hectáreas más afectadas representan una «zona de peligro», especialmente para los menores de edad del vecindario mendocino.

Defensa Civil realizó un monitoreo de la región con un drone, lo que permitió identificar que habría unas 11 hectáreas afectadas, con entre 4 y 5 focos de «puntos calientes».

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, detalló que “lo primero acá es la mano del hombre que interviene modificando la estructura del suelo para usarlo en condiciones a las cuales no estaba diseñado”.

“La gente pretende sin control utilizar eso de otra manera y para secar un área que era húmeda hace canales. Luego, quiere hacer limpieza del predio utilizando fuego que van circulando, precisamente, por esas vías”, explicó.

Burrieza asoció el fenómeno con los efectos del cambio climático y las sequias, lo que habrían generado las condiciones para que se produzcan estos «incendios subterráneos»:

“A esto se combina la acción del cambio climático, donde no llueve y hay sequía. Además, en estos lugares no hay más riesgo porque no les corresponde, ya que no son tierras agrícolas. Todo esto confluye a que se ha secado, que hay material disponible para el fuego y que la gente quema. Con su acción de hacer canaletas, metieron el fuego bajo tierra”, amplió.

