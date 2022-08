Venezolana Grecia González es la portada de Playboy LATAM

Anuncios Google

La cantante aragüeña Grecia González apareció en la portada de Playboy Latinoamérica en su edición de Agosto-Septiembre 2022.

En la revista la modelo, actriz, influencer, cuenta que ha sorteado obstáculos y siempre ha sabido levantarse, todo para ser un ejemplo a seguir de las mujeres que pasan por lo mismo que ella ya vivió.

“Eso me motivó más porque sé que muchas mujeres pasan por cosas similares y sólo se encierran en el dolor; pero no, yo quiero ser de las que jamás se rinden. Esté sola o acompañada siempre veré por lo mío, amo ser quien soy, no me da miedo la soledad, porque estoy conmigo misma y ese es mi motor para seguir dándole a todo lo que venga”, dice la también animadora radicada en México.

Además, la edición digital de Playboy Latinoamérica contiene los artículos sobre estilo de vida, interés general y arte a los que tiene acostumbrada a su audiencia.

CACTUS24 11-08-22