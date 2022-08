The Flash podría cancelarse después de la última controversia de Ezra Miller

Anuncios Google

Según los informes, Warner Bros. Discovery no descarta cancelar la película The Flash debido al comportamiento reciente de Ezra Miller.

El público conoció a Barry Allen de Miller en Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016. Desde entonces, han filmado cameos para Suicide Squad y HBO Max’s Peacemaker , y Flash también desempeñó un papel destacado en ambos cortes de Justice League .

Actualmente, Miller está listo para ser el protagonista de la película The Flash del Universo Extendido de DC de 2023 , que contará una historia multiverso que adapta libremente el icónico Flashpoint .argumento cómico. Sin embargo, el destino de la película y el futuro DCEU de Flash se han cuestionado repetidamente en los últimos meses.

Miller ha sido objeto de mucha controversia últimamente debido a su comportamiento público. Una variedad de incidentes públicos y arrestos los han convertido en una gran distracción para el DCEU y Warner Bros. Discovery.

Las últimas actualizaciones sobre el comportamiento de Miller incluyeron detalles de que el actor fue acusado de delito grave de robo. Estos desarrollos se producen después de que surgieron informes de que Miller ya no formará parte del DCEU, y el estudio volverá a lanzar Flash para futuras apariciones .

Sin embargo, el estado de la película The Flash sigue siendo mucho mejor, ya que Warner Bros. Discovery no quiere cancelar un éxito de taquilla de 200 millones de dólares.

Parece que la postura de que The Flash no puede ser cancelada está cambiando. Según un informe de THR, los continuos problemas con Miller han obligado a Warner Bros. Discovery a considerar todas las opciones, incluyendo archivar The Flash por completo. El medio señala que esto sería el último recurso y sólo ocurriría si no se dan otros dos escenarios: uno en el que Miller busque ayuda profesional y haga prensa limitada antes del estreno en cines de la película en 2023, o uno en el que The Flash se estrene como está previsto pero no formen parte del ciclo de prensa. Si esas opciones no son posibles o Miller sigue dando titulares no deseados, The Flash podría ser cancelado.

