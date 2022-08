Murió bebé que recibió alta dosis de medicamento: enfermera y médico podrían ser procesados por homicidio

De acuerdo con las declaraciones de Yiseth Godoy, madre de la menor, en una conversación con Blu Radio, aseguró que: “Ya hablé con el médico y me dijo: ‘Tu hija se nos va hoy”, refiriéndose al deceso de su hija a eso de las tres de la tarde de este miércoles, 10 de agosto.

De acuerdo con el penalista Francisco Bernate esta situación podría enlodar no solo a la enfermera responsable de suministrar el medicamento sino al médico que lo prescribió. “Un médico no debe solo dar la orden, sino que debe validar que la enfermera haya entendido las instrucciones correctamente. Si el médico dio la orden y no validó la instrucción, la responsabilidad es suya. Pero si la enfermera fue la que cometió el error, aun con la instrucción clara, ella es la responsable”.

El abogado Giovanny Cortés, representante de Yiseth Godoy, señaló que ya se adelanta un proceso jurídico en contra de la enfermera que suministró el medicamento y del médico tratante. “Se hicieron unos actos urgentes y se inició el proceso por lesiones personales y ahora por homicidio culposo porque esta, al ser una conducta imprudente y al pertenecer a persona de la salud, transgredieron la ley (…) La ley dice que ellos tienen que velar por el buen estado de los pacientes”, señaló Cortés.

Asimismo, agregó que iniciarán un proceso contra el centro de salud en donde se encuentra la menor. “Se hará ante las correspondientes entidades de control. También pondremos en conocimiento que la enfermera que suministró el medicamento hoy regresó a trabajar (…) La mamá de Saray Sofía, que la vio hoy llegar, no entiende cómo sigue trabajando en la clínica y por qué volvió a su puesto”, agregó el abogado. Por su parte, La Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia no reveló información adicional sobre la investigación interna que se estaría adelantando dentro del centro médico.

Con información de Semana y El Tiempo de Colombia

Cactus24//11-08-2022