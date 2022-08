Usar tu teléfono inteligente podría mejorar tu memoria

Anuncios Google

Investigadores del Colegio Universitario de Londres (UCL) han publicado un estudio en la revista ‘Journal of Experimental Psychology: General’ en el que dicen que el uso de dispositivos digitales, como los teléfonos inteligentes, podría ayudar a mejorar las habilidades de memoria.

Blom

El estudio publicado muestra que los dispositivos digitales ayudan a las personas a almacenar y recordar información muy importante. Esto, a su vez, libera la memoria para recordar cosas adicionales menos importantes.

Es de señalar que anteriormente varios neurocientíficos han expresado su preocupación de que el uso excesivo de la tecnología podría provocar el colapso de las capacidades cognitivas y causar ‘demencia digital’.

No obstante, los hallazgos de este nuevo estudio muestran que el uso de un dispositivo digital como memoria externa no solo ayuda a las personas a recordar la información guardada en el dispositivo, sino que también les ayuda a recordar la información no guardada.

Durante las pruebas, los investigadores desarrollaron una tarea de memoria para jugar en una tableta o computadora digital con pantalla táctil. La prueba fue realizada por 158 voluntarios de entre 18 y 71 años.

A los participantes se les mostraban hasta 12 círculos numerados en la pantalla, y tenían que recordar arrastrar algunos de ellos hacia la izquierda y otros hacia la derecha.

El número de círculos que recordaron arrastrar hacia el lado correcto determinó su pago al final del experimento. Un lado se designó como de ‘alto valor’, lo que significa que recordar arrastrar un círculo hacia este lado valía 10 veces más dinero que recordar arrastrar un círculo hacia el otro lado de ‘bajo valor’.

Los resultados encontraron que los participantes tendían a usar los dispositivos digitales para almacenar los detalles de los círculos de alto valor. Y, cuando lo hicieron, su memoria para esos círculos mejoró en un 18%.

Su memoria para los círculos de bajo valor mejoró en un 27%, incluso en personas que nunca habían configurado recordatorios para círculos de bajo valor.

“Descubrimos que cuando a las personas se les permitía usar una memoria externa, el dispositivo les ayudaba a recordar la información que habían guardado en él. Esto no fue sorprendente, lo sorprendente es que descubrimos que el dispositivo mejoró la memoria de las personas para la información no guardada”, dijo Sam Gilbert, autor principal del estudio.

Cactus24 (10-08-2022)