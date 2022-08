Stalin González: Hay que escuchar y reconectarse con la gente

Anuncios Google

Para el dirigente Nacional de UNT Stalin González el centro de la política son los venezolanos y ese ha sido su debate en los últimos años, porque a su juicio, “acceder al poder es para ayudar a la gente y este tiene que ser el esquema que nos mueve”.

Así lo señaló el dirigente político de la oposición durante una entrevista en el programa radial de Shirley Varnagy, transmitido por Onda la Superestación, agregándo que este es un año para escuchar y reconectarte con la gente, entender la situación actual del país, ser empático con lo que ocurre, y reconocer que en Caracas hay una mejoría económica pero en el interior del país la situación es precaria.

Blom

“Cuando vas a cada caserío o municipio en el interior del país te das cuenta que no hay agua, luz, transporte público, que la gente no gana 100 dólares, sino 20 ó 30 dólares al mes, si acaso. La gente está sobreviviendo, las escuelas están totalmente destruidas, los hospitales no funcionan. Hay una realidad fuera de Caracas que hay que atender y escuchar”.

Añadió que el reclamo de la población es que los políticos solo atienden cuando están en campaña electoral, que se perdieron muchas gobernaciones y alcaldías porque la oposición no está unida y que todos esos reclamos deben ser tomados en cuenta, como reconocerse errores dentro de la oposición porque de lo contrario, no se podrá reconectar con los venezolanos.

“Creo que hay un gran sentimiento de cambio en el país pero la oposición no es alternativa y tenemos que reconstruirnos para ser esa alternativa. ¿Cómo lo hacemos? primero entendiendo que Venezuela cambió y para proponer soluciones tenemos que entender el nuevo país que tenemos, y eso no es posible solo desde Caracas y desde las redes”.

Sostuvo que para avanzar en la oposición, más que unidad, debe haber unión, tener un objetivo compartido, entender que el sentimiento de cambio es mucho más grande que lo que representa la Plataforma Unitaria, y que es necesario hacer el esfuerzo de unir a más factores políticos y civiles que estén dispuestos a ayudar para salir solo del tema político y avanzar en el tema social.

“La construcción de un acuerdo político es para poder tener elecciones trasparentes, más derechos y poder ejercerlos. Se está haciendo un esfuerzo por retomar los procesos porque haya acuerdos de verdad, en el tema de los derechos políticos, pero también en el área social que garantice a los venezolanos que se puedan resolver los problemas de fondo”.

Aseguró que para lograr acuerdos entre el oficialismo y la oposición se debe poner a los venezolanos en el centro de la discusión, e insistió en que la política es para ayudar a los venezolanos, a que sus derechos sean más tangibles y, en definitiva, a entender que el país necesita un acuerdo.

“Aquí lo que se trata es de cómo hacemos acuerdos progresivos que permitan mejorar la calidad de vida de la gente, y de ir construyendo el camino para lograr tener instituciones y poder ejercer a la vez los derechos políticos”.

Medidas económicas no son suficientes

Habló sobre la situación económica del país y reconoció que el poder actual ha tomado algunas medidas, pero considera que no son suficientes ya que vivimos una economía muy de comercio y de importación, con poco desarrollo en las industrias, sin producción interna y con instituciones que no son sólidas y no brindan seguridad jurídica.

“Nadie va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica e instituciones sólidas. El Estado puede controlar, pero no intervenir. Además hay que hacer una inversión en servicios públicos. No hay forma de desarrollar este país con la capacidad de generación eléctrica que hoy tenemos, por ejemplo”.

En cuanto a las primarias, señaló que este proceso debe ser abierto ya que el sentimiento de cambio en el país es más grande que la plataforma. “Querer hacer unas primarias solo con la plataforma unitaria no tiene ningún sentido. Debemos hacer unas primarias donde participe mayor cantidad de gente… Eso va a fortalecer a la oposición. Como se ha hecho antes, la oposición las organiza y cuenta con el apoyo logístico del CNE. En mi opinión, es la mejor opción”.

Cactus24//10-08-2022