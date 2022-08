Llegan a Nueva York un centenar de migrantes enviados por las autoridades de Texas (la mayoría venezolanos)

Anuncios Google

Tres autobuses repletos de inmigrantes de Texas la mayoría venezolanos, llegaron a la ciudad de Nueva York la madrugada del miércoles, recibidos por simpatizantes que les arrojaron billetes de $ 20 en las manos.

Los autobuses llegaron a la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en Midtown, días después de que el alcalde Eric Adams criticara al gobernador de Texas Greg Abbott como «antiestadounidense» por reubicar a los solicitantes de asilo, lo que Abbott dice que está haciendo para enfatizar la crisis que está creando la administración de Biden permite que los solicitantes de asilo permanezcan en los EE. UU. mientras se procesan sus solicitudes.

Blom

Los inmigrantes parecían ser una mezcla de solicitantes de asilo ayudados con boletos de autobús por la administración y por organizaciones benéficas independientes, además de los enviados por el gobernador republicano de Texas. Algunos tenían reclamos que podrían calificar potencialmente para que se les concediera asilo, mientras que otros simplemente buscaban una vida mejor que, dependiendo de otras circunstancias, no los calificaría para permanecer en los EE. UU.

John Torres, quien emigró de Colombia cuando era niño, hizo un viaje en autobús de cuatro horas desde Maryland a Nueva York para saludar a los recién llegados, con $200 en efectivo para regalar.

“Porque es lo correcto”, dijo Torres, de 45 años, a The Post sobre por qué vino. “Es algo que alguien haría por mí si estoy en la pobreza, si estoy empezando, alguien lo haría por mí”.

Torres dijo que simpatizaba con los migrantes que llegaron con pocas o ninguna perspectiva de trabajo y sin familia ni amigos.

“Sabes, si vengo en un autobús, si tengo miedo, no sé a dónde voy, no sé qué está pasando ni nada”, dijo Torres. “al menos ya sabes, si alguien me da algo para desayunar, al menos podría empezar de esa manera, y luego comprarme una camisa, comprarme ropa y luego, no sé … resolverlo a partir de ahí”.

Un migrante que se bajó en la Autoridad Portuaria le dijo a The Post que comenzó su viaje a Estados Unidos desde Venezuela el 8 de julio. Jairo Gamardo dijo que cruzó a los EE. UU. a través de Texas y luego pasó dos días siendo procesado por funcionarios de inmigración antes de que lo llevaran a una iglesia en una ciudad donde se subió a un autobús que se dirigía directamente a la Gran Manzana, deteniéndose solo para ir al baño. Gamardo dijo que el viaje financiado por el gobierno se le proporcionó a él y a otros inmigrantes provenientes de Texas sin costo alguno. Dijo que anteriormente trabajó para el ejército en Venezuela y estaba buscando asilo político en los Estados Unidos. “Es una ciudad hermosa”, dijo Gamardo cuando le preguntaron por qué quería venir a Nueva York. Otro nativo de Venezuela dijo que tenía varios trabajos en su país, pero que solo podía ganar alrededor de $30 mensuales, mucho menos de lo que necesitaba para mantener a su familia. “Ese es el sueño de todos, ayudar a sus familias”, dijo Ernesto Bosé, de 41 años, a The Post, y agregó que espera eventualmente traer a sus padres e hijos a los Estados Unidos. Bose dijo que el viaje que soportó fue “horrible”, pero agradeció a los funcionarios de la ciudad que lo recibieron en Nueva York. “Todos han sido muy amables y acogedores”, dijo Bose. “Todos están tan dispuestos a ayudar”. Con información de New York Post Cactus24//10-08-2022

.