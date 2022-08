Gastó 600 dólares para una cirugía y quedó «como un pollo»

Anuncios Google

Jayne Bowman, de 59 años, quedó devastada después del resultado de un procedimiento estético, el cual había planeado realizarse en su cuello después de una considerable pérdida de peso, que la dejó, según ella, con exceso de piel en esa zona.

La mujer invirtió 600 dólares para realizarse la operación estética y su reacción se viralizó rápidamente en las redes sociales. «Quedé como un pollo viejo», fue la definición sobre el resultado de la cirugía y advirtió que ya no sale de su casa.

Bowman quedó con muchas cicatrices enormes rojas en el cuello, las cuales no tienen el aspecto que le había informado la cirujana plástica.

«Este tratamiento de belleza fallido me ha dejado destruida. Fue muy doloroso, me quemó como el infierno. Le dije a la terapeuta que estaba agonizando, pero ella no pareció molestarse. Me comunicó que tenía que continuar o no funcionaría”, afirmó, en relación a los resultados del post operatorio.

Bowman, quien reside en el condado de Hampshire, Inglaterra, expresó que “ojalá todavía tuviera mi cuello caído, era mejor que lo que me quedó. Este tratamiento de belleza fallido me ha dejado en agonía”. La mujer contó que encontró a la ‘terapeuta’ a través de las redes sociales, que las críticas eran positivas y ella confió.

También afirmó que la intervención fue sumamente dolorosa. Bowman reveló que la aplicación le ardió muchísimo, pero que la profesional que la atendió ignoró sus reclamos. “Dijo que tenía que continuar o no funcionaría”, dijo.

Para aliviar el ardor, Jayne se colocó crema en las heridas. Pero minutos después, la cara, el cuello y el pecho se llenaron de puntos marrones. Rápidamente, ella llamó a la terapeuta, que le ofreció terapia “de luz” y “con microagujas” para borrar las cicatrices. Pero nada funcionó, y ahora la mujer quiere demandarla.

Jayne relató que “ya no quiero salir. Soy un recluso, porque no quiero que la gente vea mis horribles cicatrices. Se ven tan feas. Estoy tan enojada. Esto ha afectado mi vida de muchas maneras. Ojalá hubiera dejado mi papada en paz”.

¿Qué dijeron desde el centro de estética?

Ante las quejas de Jayne, desde la clínica estética le respondieron que no tienen seguro que le cubra el daño que le hicieron. Frente a este escenario, la mujer decidió demandar a los responsables.

Cuando le pidió los datos del seguro, la terapeuta la esquivó durante meses. Finalmente, le pidieron disculpas y le dijeron que “no podían recordarlos”.

Cactus24//10-08-2022