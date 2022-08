Actriz de ‘Beverly Hills, 90210’ entra en coma tras contraer meningitis

Anuncios Google

La estrella de ‘Beverly Hills, 90210’ Denise Dowse, conocida por haber interpretado durante diez años el papel de Yvonne Teasley, entró en coma debido a un caso agudo de meningitis. Por el momento la actriz de 64 años continúa hospitalizada y los médicos no están seguros de si recuperará o no la consciencia.

Su hermana Tracey ha pedido a todos sus fans que les envíen su «apoyo y oraciones» a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram durante el fin de semana, en el que no trató de ocultar la gravedad del estado de la intérprete. Ahora ha ofrecido una actualización para explicar que no se ha producido ninguna evolución reseñable, aunque la buena noticia es que Denise tampoco ha empeorado.

«Es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años por delante. Los pensamientos, las oraciones y el apoyo son muy apreciados. He estado leyendo vuestros comentarios y quiero agradecer todos y cada uno de ellos. No voy a responder a sus mensajes porque no quiero que nadie piense que viene de ella en este momento», ha añadido.

El portal TMZ también habló con Tracey este mismo martes y ha podido confirmar que no ha habido ningún cambio en la condición de su famosa hermana desde que escribió el mensaje original hace cuatro días.