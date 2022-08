Serena contó en su artículo de ‘Vogue magazine’: “Este mes cumplo 41 años y tengo que dedicar tiempo a otras cosas”. Serena, una de las mejores tenistas, dijo que se retiraría. No le gusta la palabra y está considerando este momento de su vida para “centrarse en mejorar en otras cosas además del tenis, cosas que son muy importantes para ella”.

También reconoció que, a diferencia de otras deportistas que dejaron el tenis cuando sintieron que era su momento, su retirada de la competición no supone una alegría personal y siente «un gran dolor» por tener que elegir entre su carrera profesional y su vida personal.

Blom

«Me encanta ganar. Me encanta batallar. Me encanta entretener. No estoy segura que todos los jugadores lo ven así pero me encanta el aspecto de actuación, ser capaz de entretener a la gente semana tras semana», continuó.

Aunque Williams no afirmó de forma explicita que se retirará tras el Abierto de Estados Unidos, que se inicia el 29 de agosto en Nueva York, sí dijo que intentará ganarlo y que no quiere que se produzca un momento final de despedida sobre la pista.

La tenista terminó su misiva de forma emotiva agradeciendo a los aficionados el apoyo que la han prestado.

Cactus24//09-08-2022