Habitantes del sector San José de Coro duermen y comen en el patio de sus viviendas porque ya no aguantan el olor a aguas servidas

Anuncios Google

Desde hace un mes se desbordaron las alcantarillas de la calle seis del sector San José de la ciudad de Coro, generando malos olores y problemas estomacales en adultos y menores de edad.

Blom

Cincuenta familias son afectadas, pero dieciséis viviendas presentan problemas en las conexiones de aguas servidas, obligando a los ciudadanos a utilizar hasta cuatro recipientes de agua para bajar el inodoro.

Mairely Suárez vive al frente de un charco de aguas residuales, explicó que hay un brote de gusanos que ha enfermado a sus hijos menores de edad. Teme que incremente la contaminación y las enfermedades.

«Mis niños se han enfermado de dolores de cabeza y han presentado dolores de estómagos desde que empezó el colapso de aguas», declaró en entrevista para Cactus 24.

Suárez tiene 40 años y es ama de casa. El mal olor le ha provocado dolores de cabeza. El caudal de aguas residuales aumenta cada vez que el servicio de aguas blancas es reactivado en el sector. Afirma que el Consejo Comunal David de Estirpe ha sido «burlado por Hidrofalcón».

«La última vez que fue el consejo comunal nos dijeron que teníamos que ir más personas», comentó Suárez.

Los adultos mayores viven incómodos por los malos olores. Algunos han decidido dormir en el patio de sus hogares para evitar dolores de cabeza y problemas de hipertensión.

«Yo vivo enfermo, mi problema es del corazón y respiración, con este problema tengo que dormir en el solar porque no aguanto el olor, vamos a Hidrofalcón y es pura promesa y no resuelve nada, ya no aguanto», manifestó Antonio Loaiza de 72 años, quien come y duerme lejos del frente de su vivienda por donde circulan las aguas residuales.

El ciudadano Ezequiel Chirinos cree que la causa del problema está ubicado en la tubería principal del sector. Confiesa que está desesperado por el mal olor y le exige a la alcaldía de Miranda la activación de un plan de mantenimiento.

«Aquí tenemos que sentarnos al fondo de la vivienda porque el olor es horrible, el inodoro baja lento y este problema ya está en manos de Hidrofalcón, será que todavía no hay proyecto para San José», dijo.