Fue a una fiesta en Bolivia y despertó enterrado  dentro de un ataúd: lo utilizaron como ofrenda a la Pachamama

Lo que cuenta Víctor Hugo Mica Álvarez parece sacado de la ficción. El hombre de 30 años denunció que concurrió a una fiesta por la Pachamama en Bolivia y se despertó enterrado dentro de un ataúd.

De acuerdo con su testimonio publicado por el diario boliviano Página Siete, después beber alcohol con un amigo y quedar inconsciente, Víctor Hugo Mica Álvarez despertó al interior de un cajón y cubierto de tierra, en un lote baldío ubicado en la localidad de Achacachi.

“Me han querido meter de sullu”, explicó en declaraciones a medios locales. Dicha frase significa que lo quisieron utilizar como un artículo de ofrenda a la Pachamama.

“Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria). Hemos ido a bailar, yo soy guia, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me levantó para ir a orinar, y ya no pudo moverme más. Y cuando él empujó el ataúd apenas él rompió el vidrio y, por el vidrio, ha comenzado a entrar a tierra y así logró salir. Me han enterrado”, manifestó el joven.

Álvarez, quien es bailarín de una fraternidad de tobas, perdió el conocimiento tras encontrarse con un amigo que lo invitó a beber unas cervezas.

Según el diario citado, el hombre exclusivo que en la zona había una infraestructura a medio construir y, por esa razón, es que asume que lo quisieron utilizar como ofrenda.

Cactus24//09-08-2022