El Sevilla se refuerza con Isco

Anuncios Google

El Sevilla FC presentó de manera oficial al mediocampista español Isco Alarcón como su nuevo fichaje para la temporada 2022-2023 de la Liga Española.

Blom

Alarcón llega al club andaluz de manera gratuita, tras no renovar contrato con el Real Madrid. El español no logró hacerse de un espacio en la plantilla de Ancelotti y ahí tomó la decisión de no renovar con el conjunto merengue.

Todavía se desconoce la cantidad que cobrará el jugador en el club sevillano, pero su contrato es hasta julio del 2024.

Isco Alarcón ya se reportó a los entrenamientos del equipo y se espera que el jugador debute en la primera jornada de la Liga.

Cactus24 09-08-22