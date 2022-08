Warner presenta plan de 10 años para el Universo DC

Anuncios Google

David Zaslav es el CEO de Warner Discovery y el nuevo hombre fuerte en todo lo referente al Universo Extendido DC. Ninguna decisión sobre personajes como Batman o Superman se toma sin su consentimiento. Su administración es la responsable de la reciente cancelación de Batgirl y esa no parece ser la única modificación que estos superhéroes sufrirán en los próximos meses.

Hemos visto The Flash, Black Adam y Shazam 2”, dijo Zaslav. “Estamos muy emocionados con las películas. Las hemos visto. Creemos que son fantásticas y creemos que podemos hacerlas aún mejores”, le expresó el ejecutivo a The Hollywood Reporter sobre la situación actual de algunas de las futuras entradas en el Universo Extendido DC. En esta oportunidad no hubo mención de títulos como Aquaman and the Lost Kingdom o Blue Beetle.

David Zaslav también mira hacia el futuro más allá de la lista de 2023 de DC. En caso de que contratar al ex-ejecutivo de Disney, Alan Horn, como consultor no fuera lo suficientemente obvio, el CEO de Warner Discovery espera emular el éxito de Marvel en la taquilla durante la próxima década. Un plan que suena ambicioso pero tiene el material como para ser llevado adelante. Después de todo las franquicias del DCEU gozan de mucha popularidad.

“Miras a Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman: estas son marcas conocidas en todo el mundo”, agregó Zaslav. “Hemos hecho un reinicio. Hemos reestructurado el negocio en el que nos vamos a centrar, donde va a haber un equipo con un plan de diez años centrado solo en DC”, informó el ejecutivo sobre la estrategia que seguirá la compañía de la que depende el Universo Extendido DC que hasta el momento nunca pudo hacer pie.

David Zaslav continuó: “Es muy similar a la estructura que Alan Horn, Bob Iger y Kevin Feige crearon de manera muy efectiva en Disney. Creemos que podemos construir un negocio de crecimiento sostenible mucho más fuerte fuera de DC. Como parte de eso, vamos a centrarnos en la calidad. No vamos a estrenar ninguna película antes de que esté lista. DC es algo que podemos mejorar”.

Aún no está claro qué significan estos cambios desde el punto de vista creativo para el Universo Extendido DC. Por citar un ejemplo, los fans de la visión de Zack Snyder no pierden esperanzas que el SnyderVerse vuelva a tomar preponderancia dentro de la marca y haya lugar para títulos como Justice League 2 o la esperada secuela de Man of Steel con Henry Cavill retomando el papel de Superman. ¡Habrá que esperar!